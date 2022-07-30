Bursa’da tırla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu öldü

Ovaakça Merkez Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde Selçuk Türkmen kontrolündeki 16 ABG 906 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan F.Y. (60) yönetimindeki 16 RCS 08 plakalı tırla çarpıştı.
Otomobil sürücüsü ve oğlu Mustafa Türkmen (9), kaza yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki anne Özlem Meryem (41) ve oğlu Emirhan Türkmen yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Emirhan Türkmen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü F.Y. gözaltına alındı.