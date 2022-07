Bursa’da traktör faciası

İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi'nde dedesiyle traktörde eve dönen Sait Abdülkadir Can, iddiaya göre, dedesi M.T.'nin (67) kullandığı traktörün durmasını beklemeden inmek istedi. Ayağı gaz pedalına takılan Can, dengesini kaybedip, traktörün tekerlek boşluğuna düştü. Arka tekerleğin de üzerinden geçtiği Can, ağır yaralandı. Sait Abdülkadir Can, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.