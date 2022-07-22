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Giriş Tarihi: 22.7.2022 10:00 Son Güncelleme: 22.7.2022 10:12

Bursa’da traktör faciası

Bursa’da dedesinin kullandığı traktörün durmasını beklemeden inmeye çalıştığı sırada lastik boşluğuna düşen 13 yaşındaki Sait Abdülkadir Can, yaşamını yitirdi.

REMZİ YILMAZ
Bursa’da traktör faciası

İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi'nde dedesiyle traktörde eve dönen Sait Abdülkadir Can, iddiaya göre, dedesi M.T.'nin (67) kullandığı traktörün durmasını beklemeden inmek istedi. Ayağı gaz pedalına takılan Can, dengesini kaybedip, traktörün tekerlek boşluğuna düştü. Arka tekerleğin de üzerinden geçtiği Can, ağır yaralandı. Sait Abdülkadir Can, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Bursa’da traktör faciası
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