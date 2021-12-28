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Giriş Tarihi: 28.12.2021 11:30 Son Güncelleme: 28.12.2021 11:42

Bursa’da utanç veren olay

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da utanç veren olay

Bursa’da yolda yürüdüğü sırada çöp konteynerinin yanından geçen Fuat Eyüp Özcan isimli vatandaş, gördüğü manzarayla şoke oldu. Çöpe Türk Bayrağı atıldığını gören Özcan öfkeden deliye döndü.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde işe gitmek için evinden çıkan 34 yaşındaki Fuat Eyüp Özcan, yolda yürüdüğü sırada bir çöp konteynerinin yanından geçerken çöpte bir Türk Bayrağı gördü.

İlk şaşkınlığını üzerinden atar atmaz hemen Bayrağı çöpten çıkaran Özcan öfkeden adeta deliye döndü. Utanç verici durumun fotoğrafını çeken ve sosyal medya hesabından paylaşan vatandaş, "Şanlı Türk Bayrağımızı buraya atana yazıklar olsun. Bu bayrağın yeri burası değil. Bayrağımızı buradan alıp hak ettiği en iyi yere asacağım. Çöpe atanında bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Sosyal medya üzerinden utanç veren fotoğrafı gören binlerce kişi, fotoğrafı yorumladı.

Türk Bayrağını çöp konteynerine atan kişi yada kişilerin bulunmasını isteyen vatandaşlar, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederek Türk Polisine güvendiklerini ifade etti.

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Bursa’da utanç veren olay
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