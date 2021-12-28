Bursa’da utanç veren olay

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde işe gitmek için evinden çıkan 34 yaşındaki Fuat Eyüp Özcan, yolda yürüdüğü sırada bir çöp konteynerinin yanından geçerken çöpte bir Türk Bayrağı gördü.
İlk şaşkınlığını üzerinden atar atmaz hemen Bayrağı çöpten çıkaran Özcan öfkeden adeta deliye döndü. Utanç verici durumun fotoğrafını çeken ve sosyal medya hesabından paylaşan vatandaş, "Şanlı Türk Bayrağımızı buraya atana yazıklar olsun. Bu bayrağın yeri burası değil. Bayrağımızı buradan alıp hak ettiği en iyi yere asacağım. Çöpe atanında bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
VATANDAŞLARDAN BÜYÜK TEPKİ
Sosyal medya üzerinden utanç veren fotoğrafı gören binlerce kişi, fotoğrafı yorumladı.