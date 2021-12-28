Bursa’da utanç veren olay

İlk şaşkınlığını üzerinden atar atmaz hemen Bayrağı çöpten çıkaran Özcan öfkeden adeta deliye döndü. Utanç verici durumun fotoğrafını çeken ve sosyal medya hesabından paylaşan vatandaş, "Şanlı Türk Bayrağımızı buraya atana yazıklar olsun. Bu bayrağın yeri burası değil. Bayrağımızı buradan alıp hak ettiği en iyi yere asacağım. Çöpe atanında bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum" dedi.