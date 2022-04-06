Bursa’da üzücü olay: Böcek ilacını yedi!

Üzücü olay, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Ergül Sokak'ta meydana geldi. Ömer Faruk Ö., evde dolabın arkasında bulduğu jel halindeki böcek ilacının bir kısmını yedi. Bu sırada odaya giren annesi, Ömer Faruk'un elindeki böcek ilacını aldı.