Son dakika: Balıkesir’de vahşet! Eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü

ANNE VE OĞLU KURTARILAMADI

Yaşanan dehşetin ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk yaptığı kontrollerde göğsünden ağır yaralanan anne Elçin ve oğlu 3 yaşındaki Muhammed'in hayatını kaybettiği belirlendi. 11 yaşındaki Elçin Akça ile Jandarma tarafından gözaltına alınan babası Fatih Akça ise tedavilerinin yapılabilmesi için hastaneye kaldırıldı.