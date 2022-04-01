Bursa’da vahşet: Hamile köpeği tüfekle vurup traktörle sürükledi

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Şehitler Mahallesinde yaşayan çifçi Rauf Halil B, tavuklarını yediğini iddia ettiği hamile bir köpeği pompalı tüfek ile vurarak öldürdü.

Bu da yetmezmiş gibi öldürdüğü hamile köpeği bacağından traktörün arkasına bağlayan şüpheli, köpeği köy meydanına kadar sürükledi. Akıl almaz olayı gören duyarlı köylüler durumu Jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri Rauf Halil B'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, verdiği ifadesinde, tavuklarını yediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.