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Giriş Tarihi: 1.4.2022 12:13 Son Güncelleme: 1.4.2022 13:16

Bursa’da vahşet: Hamile köpeği tüfekle vurup traktörle sürükledi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da vahşet: Hamile köpeği tüfekle vurup traktörle sürükledi

Bursa’da 60 yaşındaki çiftçi Rauf Halil B, tavuklarını yediğini iddia ettiği hamile bir köpeği av tüfeği ile vurduktan sonra traktörün arkasına bağlayarak köye sürükledi.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Şehitler Mahallesinde yaşayan çifçi Rauf Halil B, tavuklarını yediğini iddia ettiği hamile bir köpeği pompalı tüfek ile vurarak öldürdü.

Bu da yetmezmiş gibi öldürdüğü hamile köpeği bacağından traktörün arkasına bağlayan şüpheli, köpeği köy meydanına kadar sürükledi. Akıl almaz olayı gören duyarlı köylüler durumu Jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri Rauf Halil B'yi gözaltına aldı.
Şüpheli, verdiği ifadesinde, tavuklarını yediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa’da vahşet: Hamile köpeği tüfekle vurup traktörle sürükledi
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