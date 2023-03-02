Bursa’da vahşet! ’Küfür’ gerekçesiyle 2 arkadaşını ve bir köpeği katletti





Gözaltına alınan sürücü Ahmet Burak Demir (41), Ergun'un yanı sıra 3 gün önce de Bursa'daki ev arkadaşı Murat Kutlu'yu öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki evde yapılan incelemede, Kutlu ve bir köpeğin cansız bedeni bulundu.