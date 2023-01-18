Bursa’da vahşet: Pelin Sezer’i 11 kurşunla katletti!

Cinayete ilişkin çalışma başlatan polis, geçen hafta Pelin Sezer ile Ş.T.'nin, Mehmet Mehdi Okulevi ile birlikte Mustafakemalpaşa'dan ev kiraladıklarını, Sezer'in ev sahibine Ş.T.'yi eşi, Mehmet Mehdi Okulevi'ni ise babası olarak tanıttığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, cinayet şüphelisi Mehmet Mehdi Okulevi'nin İstanbul'a gittiğini saptadı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. İstanbul'da yakalanıp, gözaltına alınan Okulevi, Bursa'ya getirildi. Cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Mehmet Mehdi Okulevi'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.