Bursa’da yağışla gelen kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Nilüfer, Sanayi Caddesi üzerinde otomobili ile seyir halinde olan Ömer Metin Gültepe, şiddetini artıran yoğun yağış nedeniyle otomobilin kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yola uçtu.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ömer Metin Gültepe ve Hasan B. isimli yolcu, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden güçlükle çıkartıldı. Ağır yaralanan Ömer Metin Gültepe, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. Yaralı Hasan B. ise hastanede tedavi altına alındı.