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Giriş Tarihi: 13.12.2021 11:24 Son Güncelleme: 13.12.2021 11:25

Bursa’da yağışla gelen kaza: 1 ölü, 1 yaralı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da yağışla gelen kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da 41 yaşındaki Metin Gültepe’nin kullandığı otomobil, yoğun yağış nedeniyle kontrolden çıkarak yan yola uçtu. Meydana gelen kazada sürücü Gültepe hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Nilüfer, Sanayi Caddesi üzerinde otomobili ile seyir halinde olan Ömer Metin Gültepe, şiddetini artıran yoğun yağış nedeniyle otomobilin kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yola uçtu.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ömer Metin Gültepe ve Hasan B. isimli yolcu, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden güçlükle çıkartıldı. Ağır yaralanan Ömer Metin Gültepe, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. Yaralı Hasan B. ise hastanede tedavi altına alındı.

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Bursa’da yağışla gelen kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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