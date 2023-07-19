Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da yangından etkilenerek hastaneye kaldırılan çocuk yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 19.7.2023 00:13

Bursa'da yangından etkilenerek hastaneye kaldırılan çocuk yaşamını yitirdi

Bursa'nın İznik ilçesinde dün bir evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan üç çocuktan biri yaşamını yitirdi.

AA
Bursa’da yangından etkilenerek hastaneye kaldırılan çocuk yaşamını yitirdi

Eşrefzade Mahallesi'nde dün, 3 katlı binanın giriş katındaki evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve İznik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 5 yaşındaki Şirin Tüktaş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 4 yaşındaki Yağmur Tüktaş'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Dün, İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi Topkapı Caddesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmış, dumanları gören komşular durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

Olay yerine gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, anne ve babası işte olan Yağmur (4), Şirin (5) ve Yusuf Berat Tüktaş'ı (8) evden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etmiş, çocuklar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Durumu ağır olan Şirin Tüktaş, Bursa Şehir Hastanesi'ne, Yağmur Tüktaş ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, Yusuf Berat Tüktaş'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 5 yeni anlaşma imzalandı
Hangisi, esas olarak aruz ölçüsünün feilatün, feilatün, feilatün, feilün kalıbıyla yazılmıştır?
Son dakika: MKE fabrikasında patlama! Peş peşe flaş açıklamalar: 1'i ağır 4 yaralı
Eylül 2021'de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür?
Hicri sene sonu duası Türkçe- Arapça okunuşu 2022! Sene sonu duası nasıl okunur, anlamı ve fazileti nedir? Hicri yılbaşı ve yılsonu duaları nasıl okunur, önemi nedir?
Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde LGBT sapkınlığı! Çocukları böyle hedef aldılar
'Gizli protokol' krizi devam ediyor! Parti sözcüsü yalanlamıştı: CHP'li gazeteciden flaş çıkış
SON DAKİKA: 81 ilde fahiş fiyat denetimi! 369 firmaya rekor para cezası
FETÖ’cü Osman Şimşek neden konuştu?
Otomotiv pandemi öncesine döndü
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da yangından etkilenerek hastaneye kaldırılan çocuk yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA