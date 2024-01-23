Bursa’da “yengemi rahatsız ettin” kavgası

Yıldırım ilçesi Hacıvat mahallesinde yaşayan Erdinç Gedik, yengesini rahatsız ettiğini ileri sürdüğü Ertaş Gezengilciler ile sokak ortasında kavga etmeye başladı. Öfkeden gözü dönen taraflar, yanlarında getirdiği silahlarla birbirlerine adeta kurşun yağdırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışan tarafların yakınları, kendi imkanlarıyla yaralıları Yüksek Eğitim ve İhtisas Hastanesine kaldırdı. Burada yaralılardan Ertaş Gezengilciler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Silahlı kavgada ağır yaralanan Erdinç Gedik'in ise acilen ameliyathaneye alndığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatıldı.