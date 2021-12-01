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Giriş Tarihi: 1.12.2021 01:49

Bursa'da yoğun kar yağışı

İHA
Bursa’da yoğun kar yağışı

Bursa'nın Keles ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şiddetini arttırarak devam ediyor

Bursa'nın Keles ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.

2021 yılının son günlerine doğru sıcaklık düşmeye başlamasıyla birlikte, Bursa'da soğuk hava da etkisini kendisini hissettirdi. Bursa'nın Keles ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şiddetini arttırarak devam ediyor. Yüksekleri beyaza bürüyen kar yağışı en çokta kuraklık endişesi yaşayan çiftçilere rahat bir nefes aldırdı.

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Bursa'da yoğun kar yağışı
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