Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 16.6.2023 05:08

Bursa'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde bir aracın çarparak sürüklediği ihtimali üzerinde durulan cesedin kimliğinin belirlenmesi ve olası şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı

DHA
Bursa’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Olay, saat 23.30 sıralarında Alaşar Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni Yalova Bulvarı'ndan İstanbul istikametinde seyreden bir otomobil sürücüsü, yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Otomobilini durduran sürücü, yerde hareketsiz yatan kişinin erkek olduğunu ve bilincinin yerinde olmadığını fark etti.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücudunda çok sayıda yara izi bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin üzerinde yara izlerini inceleyen polis ekipleri ayrıca olay yerinde bir aracın tampon bölümüne ait parçaların olduğunu tespit etti.

Bölgede geniş çaplı inceleme yapan ekipler, cesedin kimliğinin belirlenmesi ve olası şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kimliği belirsiz ceset, olay yerindeki incelemenin ardından detaylı inceleme yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarının görevine son verdi
Darbeci Albay Uzay Şahin yakalandı
Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı
CHP iyice karıştı! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ankara'ya çıkarma
DEVA, Gelecek ve Saadet'ten CHP'lileri çıldırtacak hamle: Küçük ortaklar birleşiyor!
Akşener’in eski danışmanı Özvarinli: “İYİ Parti'yi Akşener yönetmiyor! Bu gölge kabine…”
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ROKETSAN duyurdu: Yüksek koruma, çoklu vuruş! Modüler Zırhlı Kule, Türk ordusunun hizmetine girdi
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Atilla Taş’a 4 yıl 11 ay hapis talebi
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA