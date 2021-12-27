Bursa’da zincirleme facia 2 ölü 5 yaralı

Otoyolda aynı istikamette seyir halinde olan 3 araç, Gemlik gişeleri yakınlarındaki otoyol tesisleri önünde zincirleme kaza yaptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza sonrası Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası sıkışan sürücü ve yolcular, hurdaya dönen araçlardan güçlükle çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelerde ilk belirlememelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Cenazeler Savcılığın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.