Bursa’da zincirleme kaza! 2 otomobil dereye uçtu: 6 yaralı

Zincirleme kazada 16 CZA 40 ve 16 BPR 766 plakalı otomobiller, çarpışmanın etkisiyle savrularak dereye uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 CZA 40 plakalı otomobilin sürücüsü Veli Ç. ile yanındaki İsmail A., Eray I., Ramazan K., 16 BPR 766 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin E. ve beraberindeki Saadet E., AFAD ve itfaiye ekiplerince dereden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 6 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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