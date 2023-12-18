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Giriş Tarihi: 18.12.2023 22:31

Bursa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hurdaya dönen araçta sıkışan bir sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

AA
Bursa’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Bursa-Karacabey kara yolu Gölyazı Mahallesi yakınlarında Erkan K. idaresindeki tıra, arkadan gelen Rıdvan Acar (74) yönetimindeki hafif ticari araç, Ahmet Demirdöver'in kullandığı otomobil ile Mithat Demirbaş yönetimindeki plakalı tır çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil ve hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden Rıdvan Acar araçta sıkıştı. İtfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Demirdöver ve yanında bulunan Hatice Demirdöver, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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Bursa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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