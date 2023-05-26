Bursa’daki alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde boş bir arazide bir araya gelem iki gup alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 27 yaşındaki H.D, belinden çıkardığı tabancayla karşı gruba ateş etti. Çıkan kurşunlardan biri Onur Başar'ın karnına isabet etti.

H.D ile yanındakiler olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Onur Başar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başar'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bursa polisi, cinayet zanlısı H.D.'yi Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalayıp, gözaltına alırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.