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Giriş Tarihi: 29.12.2023 10:01 Son Güncelleme: 29.12.2023 10:11

Bursa'daki cinayetin sebebi ortaya çıktı! Babasını bu yüzden öldürmüş: Kız arkadaşına...

Kan donduran olay Bursa'da yaşanmıştı. Kız arkadaşı ile evlenmesine müsaade etmediği için babasını öldürüp kayıp ihbarında bulunan sanık hakim karşısına çıktı. Katil zanlısı mahkemede, "Babam kız arkadaşıma küfür ettiği için oldu. Abim yanımda olduğu için babamı öldürdüğümü söyleyemedim" şeklinde konuştu...

İHA
Bursa’daki cinayetin sebebi ortaya çıktı! Babasını bu yüzden öldürmüş: Kız arkadaşına...
Olay, 9 Şubat'ta Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrıldıktan sonra çalıştığı apartmanın bodrum katında kalan 2 çocuk babası Mustafa Demirel'in (60) büyük oğlu H.D., babasından 3 gün haber alamayınca kardeşi Hakan Demirel (33) ile gittiği evde babasının cansız bedeni ile karşılaştı. Demirel'in tüfekle sırtından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Çalışma başlatan cinayet masası ekipleri, önce bina ile çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Olay yerinden parmak izi alıp, Mustafa Demirel'in cep telefonu kayıtlarını inceleyen ekipler, oğlu Hakan'ın babasına, "Baba kredi kartlarının birinde para yok. Diğerindeki altın hesabını bozdurup, paraya çevirip kıyafet alacağım. Bilgin olsun" yazılı mesaj gönderdiğini belirledi. Ekipler, babasının otomobilini de kullandığı tespit edilen Hakan Demirel'i gözaltına aldı. Emniyetteki ilk ifadesinde, soğukkanlı hareketleriyle dikkat çeken Demirel'in, "Suçsuzum. Babamı akrabalarımdan bazı kişiler de öldürmüş olabilir. Beni, gereksiz yere sorguluyorsunuz. Müsaade edin, son görevimi yapmam için babamın cenaze törenine katılayım" dedi. Ancak daha sonra suçunu itiraf eden Hakan Demirel, babasını kaldığı odasında tüfekle öldürdüğünü belirtti.

"KIZ ARKADAŞIMA KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN OLDU"

Demirel'in Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Müebbet hapis talebiyle yargılanan Demirel, "Babam kız arkadaşıma küfür ettiği için oldu. Bana tüfeği çekti bende kendisinin elinden tüfeği alıp ateş ettim. Abim yanımda olduğu için babamı öldürdüğümü söyleyemedim" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi...

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Bursa'daki cinayetin sebebi ortaya çıktı! Babasını bu yüzden öldürmüş: Kız arkadaşına...
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