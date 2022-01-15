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Giriş Tarihi: 15.1.2022 10:56 Son Güncelleme: 15.1.2022 12:48

Bursa’daki cinayette anne-babadan şoke eden ifade

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’daki cinayette anne-babadan şoke eden ifade

Bursa’da özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan 35 yaşındaki Orcay Korku, 31 yaşındaki eşi Gözde Korku ile tartıştan sonra önce eşini öldürüp daha sonra da kendisini vurarak intihar etmişti. Olay anında Gözde Korku’nun anne ve babasının da evde olduğu ortaya çıktı. Acılı Anne-Baba, kızlarının kıskançlık cinayetine kurban gittiğini söyledi.

lk evliliklerinden birer çocukları olan ve Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi'nde yaşayan Orcan ve Gözde Korku çifti gece geç saatlerde tartıştı. Çiftin tartışması büyüyünce cinnet geçiren güvenlik görevlisi Orcan Korku, 31 yaşındaki eşi Gözde Korku'yu vurarak öldürdü. Daha sonra silahı kendine çeviren Orcan Korku tetiği çekerek intihar etti. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Orcan Korku'nun ise beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından dün yakınlarına teslim edilen Gözde Korku'nun cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ESKİ EŞİYLE GÖRÜŞTÜĞÜ İÇİN CİNNET GEÇİRMİŞ

Korkunç cinayetin yaşandığı anlarda hayatını kaybeden Gözde Korku'nun anne ve babasının da evde oldukları belirtildi. Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu gözü yaşlı anne-baba, damatlarının kızları Gözde'yi eski eşiyle görüştüğü için kıskandığını, bu nedenle aralarında kavga yaşandığını söyledi. Çift, kavganın ardından kızları ve damatlarının konuşmak için yatak odasına geçtiğini, bir süre sonra da silah seslerinin geldiğini, içeri girmek istediklerinde ise kapının kilitli olduğunu gördüklerini ifade etti.

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Bursa’daki cinayette anne-babadan şoke eden ifade
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