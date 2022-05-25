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Giriş Tarihi: 25.5.2022 14:14 Son Güncelleme: 25.5.2022 14:51

Bursa’daki cinayette kan donduran detay

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’daki cinayette kan donduran detay

Bursa’da dün işlenen kadın cinayetinin detayları ortaya çıktı. 37 yaşındaki 1 çocuk annesi Derya Kayra’nın, kısa bir süre arkadaşlık yaptığı 43 yaşındaki Erkan Talat Çetin’e, "Beni artık rahatsız etme" dediği için öldürüldüğü anlaşıldı.

Yıldırım ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesinde bulunan bir sitenin arka tarafındaki bahçede buluşan ve burada bir süre konuşan Erkan Talat Çetin ile Derya Kayra çok geçmeden tartışmaya başlamış ve Çetin, belindeki silahı çıkararak Derya Kayra'ya kurşun yağdırmıştı. Ardından silahı kafasına dayayan adam, tetiği çekmişti. Ağır yaralı halde çevredeki özel hastanelere kaldırılan Derya Kayra ile Erkan Talat Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

"BENİ RAHATSIZ ETME" DEDİ CANINDAN OLDU
Bir çocuk annesi 37 yaşındaki Derya Kayra, eşiyle ayrı olduğu dönemde tanıştığı Erkan Talat Çetin ile kısa bir süre arkadaşlık yaşadı. Daha sonra çocukları için eşiyle yeniden bir araya gelme kararı alan Derya Kayra, Erkan Talat Çetin'e de durumu anlattı. Ancak Çetin, Derya Kayra'nın eşiyle yeniden barışmasını kabullenmedi. Genç kadını aramaya ve rahatsız etmeye devam ettiği ileri sürüldü. Bunun üzerine Derya Kayra, Çetin ile buluşup, "Beni lütfen artık rahatsız etme" demesi üzerine, öfkelenen Çetin'in cinayeti işleyip intihar ettiği ortaya çıktı.

4 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI
Diğer yandan 1 çocuk annesi eski arkadaşını acımadan öldüren ve daha sonra da kendi canına kıyan Erkan Talat Çetin'in, güveni kötüye kullanma ve kumar oynama gibi suçlardan 4 farklı suç kaydının olduğu ortaya çıktı

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Bursa’daki cinayette kan donduran detay
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