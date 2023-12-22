Bursa’daki cinayette kan donduran detaylar... Önce takip ettiler sonra sokak ortasında öldürdüler

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesinde önceki gece 00:20 sıralarında silah sesleri arka arkaya yankılanmıştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilmişti. Silah seslerinin duyulduğu sokağa gelen polisler, yerde kanlar içinde yatan bir kişinin olduğunu görmüş ve Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ağır yaralı şahıs, hemen hastaneye kaldırılmıştı. Silahla yaralanan kişinin Yakup Karataş olduğu belirlenirken, Karataş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.

TAKİP EDİP KURŞUNLADILAR

Yakup Karataş'tan 150 Bin TL alacağı olduğunu iddia eden 27 yaşındaki Batuhan K'nın, Cinayetin işlendiği gün yanına Rıdvan G. Kemal K. Enes T. Aygün T. ve Tayfun E.'yi alarak Yakup Karataş'ı takip etmeye başladığı tespit edildi. Bir süre sonra kalabalıktan uzak tenha bir sokak üzerinde sıkıştırdıkları Yakup Karataş'a kurşun yağdırdıkları ortaya çıktı. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 6 şüphelinin kurşunlama olayının ardından kaçarak olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

EMNİYETTEN ŞAFAK BASKINI

Çevredeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Bursa Polisi, kimliklerini tespit ettikleri 6 şüpheliyi yakalamak için düğmeye bastı. Adresleri belirlenen şüpheliler, sabaha karşı düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edildi.