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Giriş Tarihi: 5.2.2022 22:56

Bursa'daki damat cinnetinde ölü sayısı 2'ye çıktı

Bursa’daki damat cinnetinde ölü sayısı 2’ye çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evini basan şahıs, silahla kurşun yağdırıp daha sonra intihar etti. Olayda evde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralı kayınbaba ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Serap Gül Görel (35), eşi Bayram Görel'den (35) boşanma kararı aldı. Serap Gül Görel, Yeni Mahalle Millet Caddesi'nde bulunan sitede ikamet eden ailesinin yanına taşındı. İddiaya göre, çocuklarını görmek için adrese gelen öfkeli damat Bayram Görel, kapı açıldığında tabancasıyla evdekilere kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Görel'in kayınbabası Cevdet Cantürk (63) ağır yaralanırken, eşi Serap Gül Görel (35), kaynanası Şaziye Cantürk (56) ve kayınbiraderi Muhammet Enes Cantürk (25) yaralandı.

4 kişiyi yaralayan Bayram Görel, daha sonra aynı silahı kafasına dayayıp ateşledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 5 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayram Görel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kayınbaba Cevdet Cantürk ise ameliyata alındı. Cevdet Cantürk de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.

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Bursa'daki damat cinnetinde ölü sayısı 2'ye çıktı
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