Bursa’daki feci kazada 4 kişi ölmüştü: TIR şoföründen ’tahliye’ mektubu

Savcılık soruşturması sonrası tutuklu sürücü hakkında, Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmalarına neden olmak" suçundan 22,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Eskiçırak, yapılan duruşmada verdiği ifadesinde, 20 yılı aşkın süredir TIR şoförlüğü yaptığını, çalıştığı firmada son 2 yıldır aynı TIR'ı kullandığını kaydederek, "Aracın periyodik bakımlarını zamanı geldiğinde serviste yaptırdım. Rampadan inmeye başlayınca fren tutmadı. Hızım iyice arttı. En son hızım 120 kilometreye dayandı. Motor bağırıyordu, aracım 4'üncü vitesteydi. Rampadan inerken önümde seyreden araçlara çarpmamak için kendilerini korna, selektörle uyarıp, dörtlüleri yakıp, yol vermelerini istedim. Rampada bulunan araçlar sağa sola kaçışıp yol verdi. Amacım önümde seyreden araçlara vurmamaktı. En son düzlüğe doğru giriş yaptım. Bir anda trafik ışıklarının kırmızı yandığını, araçların orada durduğunu gördüm. Aracımı, sağa doğru manevra yaptırıp, devirme eğilimine girdim. Işıklara gelmeden öndeki bir araca çarpınca aracın yönü ışıkların istikametine döndü. Direksiyon bir anda kilitlenip stop etti. O anda hızla kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldım. Kazanın dorse fren körüklerinin boşalmasından kaynaklandığını düşünüyorum" ifadesini kullandı.