Haberler Yaşam Haberleri Bursa'daki kahvede çatışma! Ölü sayısı 2'ye çıktı!
Giriş Tarihi: 14.12.2021 16:09

Bursa'daki kahvede çatışma! Ölü sayısı 2'ye çıktı!

DHA
Bursa’daki kahvede çatışma! Ölü sayısı 2’ye çıktı!

Bursa'da, üç gün önce korkunç bir olay yaşanmıştı... Kahvede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Hakan Fere’nin ardından Mustafakemalpaşa Roman Dernekleri Başkanı Rahmi Tura'nın oğlu Tümer Tura (19) da kurtarılamadı...

Kanlı olay, 11 Aralık gecesi Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Yenidere Mahallesi Beşevler Meydanı'ndaki kahvede oturan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, cinayet suçlamasıyla kaldığı cezaevinden 3 ay önce tahliye olan Hakan Fere göğsüne isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, Tümer Tura ise başından yaralandı. Ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tura, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Mustafakemalpaşa Roman Dernekleri Başkanı Rahmi Tura'nın oğlu olan Tümer Tura, dün gece yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'daki kahvede çatışma! Ölü sayısı 2'ye çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA