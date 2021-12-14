Bursa’daki kahvede çatışma! Ölü sayısı 2’ye çıktı!

Kanlı olay, 11 Aralık gecesi Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Yenidere Mahallesi Beşevler Meydanı'ndaki kahvede oturan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, cinayet suçlamasıyla kaldığı cezaevinden 3 ay önce tahliye olan Hakan Fere göğsüne isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, Tümer Tura ise başından yaralandı. Ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tura, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.