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Giriş Tarihi: 11.5.2022 12:40 Son Güncelleme: 11.5.2022 13:08

Bursa’daki kazada can pazarı yaşandı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’daki kazada can pazarı yaşandı

Bursa’da içinde gençlerin bulunduğu otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Bariyerle çarpan otomobilin sürücüsü araçtan yola fırladı. Kazada 4 genç yaralandı.

Bursa, Orhangazi karayolunda 18 yaşındaki Okan Akyüz'ün kullandığı ve içerisinde 4 gencin bulunduğu otomobil, iddialara göre sürat nedeniyle kontrolden çıktı. Küçük Sanayi sitesi kavşağına yaklaşık 100 metre mesafede kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil taklalar atarak durabildi. Feci kazada otomobil sürücüsü Okan Akyüz, çarpmanın şiddeti ile araçtan fırlayarak bariyerlerin dışında çalılık alana uçtu.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Otoyol kenarındaki arazide yaralı bulunan sürücü Okan Akyüz ve otomobilde bulunan E.Z. K. (17), M. Ş. (14), M.S C. (16) ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kaza nedeniyle Orhangazi-Bursa karayolunda trafik tek şeritten verilirken uzun araç kuyrukları oluştu.

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Bursa’daki kazada can pazarı yaşandı
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