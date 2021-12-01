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Giriş Tarihi: 1.12.2021 16:03 Son Güncelleme: 1.12.2021 16:07

Bursa’daki kazada muhtar öldü

REMZİ YILMAZ
Bursa’daki kazada muhtar öldü

Bursa’da meydana gelen trafik kazasında muhtar Mehmet Avşar hayatını kaybederken, bir kadın da yaralandı.

Yenişehir' e bağlı Menteşe köyü kavşağında seyir halinde olan Afşar köyü muhtarı Mehmet Avşar'ın kullandığı otomobil ile bir cip kavşakta çarpıştı.

Yaşanan kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına dönerken, Otomobilde bulunan Mehmet Avşar hayatını kaybetti, Serpil E isimli kadın yolcu ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, Muhtar Mehmet Avşar'ın cenazesi ise morga sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bursa’daki kazada muhtar öldü
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