Bursa’daki kazada muhtar öldü

Yenişehir' e bağlı Menteşe köyü kavşağında seyir halinde olan Afşar köyü muhtarı Mehmet Avşar'ın kullandığı otomobil ile bir cip kavşakta çarpıştı.

Yaşanan kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına dönerken, Otomobilde bulunan Mehmet Avşar hayatını kaybetti, Serpil E isimli kadın yolcu ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, Muhtar Mehmet Avşar'ın cenazesi ise morga sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.