Bursa’daki komşu cinayeti davasında sanık baba ve kızıyla ilgili karar açıklandı

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, komşusu Zeki Özezen'in öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanık Kıral D. ile taraf avukatları katıldı. Önceki celsede verdiği mütalaasını yineleyen cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını ve hakkında tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Kıral D'nin olayda kullandığı silah nedeniyle "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da cezalandırılmasını isteyen savcı, sanığın kızı Ç.D'nin (16) ise "suç üstlenme" suçundan 2 yıla kadar hapse çarptırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık, olayı gerçekleştirenin kendisi değil kızı Ç.D. olduğunu ileri sürdü. Suçlamaları reddeden Kıral D, maktulün akrabalarının kendisi aleyhinde ifade verdiğini, hasta olduğunu bildikleri için cezaevinde mağdur edilmek istendiğini öne sürerek beraatini istedi.