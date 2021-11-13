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Giriş Tarihi: 13.11.2021 16:23

Bursa'daki kuyumcu soygununda sıcak gelişme!

DHA
Bursa’daki kuyumcu soygununda sıcak gelişme!

Bursa'da girdiği kuyumcuda iş yeri sahibini silahla tehdit edip 90 bin liralık altın çalan K.İ. (24) ile kendisine yardım ettiği belirlenen 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zanlı, sorguda suçunu itiraf etti...

Olay, perşembe günü saat 09.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde kuyumcunun kepenklerini açan Faruk K.'nin yanına gelen kişi, çeyrek altın alacağını söyleyerek dükkana girdi. Şüpheli, bu sırada belinden silah çıkarıp, Faruk K.'ye elindeki çantayı uzatarak, 'Altınları buna koy' dedi. Paniğe kapılan Faruk K., soyguncunun verdiği çantaya aralarında imitasyon bileziklerin de bulunduğu altınları doldurdu. Maskeli ve silahlı soyguncu, çantayı aldıktan sonra iş yerinden çıkıp yaya olarak kaçarken, altınların bir kısmını da yolda düşürdü.
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen, görgü tanıklarının ifadesine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin K.İ. olduğunu tespit etti.

SUÇ ORTAKLARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Ekipler, K.İ.'nin soygun sonrası ormana kaçtığını ve üzerindeki elbiselerini değiştirip buradan bir taksiye bindiğini tespit etti. Taksiyi takibe alan ekipler, K.İ.'nin Yalova'da F.B. (49) ve M.Y.P. (19) ile buluştuğunu belirledi. 3 şüpheli İstanbul Kartal'da diğer suç ortakları B.P. (47) ile birlikte boş bir fabrika binasında buluşunca ekipler operasyon için düğmeye bastı. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheliyi altınları sayarken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Bursa'ya getirildi. Ele geçirilen altınlar ve bir kısmının bozdurulmasıyla edinilen para, kuyumcuya teslim edildi.

SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA YANSIDI

Bu arada soygun, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; K.İ.'nin yarısı açık olan kepenkten içeriye girdiği, ardından iş yeri çalışanı Faruk K.'yi silahla tehdit ederek aldığı altınları çantaya doldurup kaçtığı yer aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.İ.'nin emniyetteki sorgusunda, evleneceğini ve bu nedenle soygun yaptığını söylediği belirtildi.

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Bursa'daki kuyumcu soygununda sıcak gelişme!
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