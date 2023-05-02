Bursa’daki otobüs kazasıyla ilgili ilk bilirkişi raporu çıktı

İLK RAPOR ÇIKTI



Kazanın ardından İnegöl Cumhuriyet Savcılığınca görevlendirilen bilirkişi kaza yerinde ve otobüste incelemede bulundu. Rapora göre; otobüste herhangi bir mekanik arıza olmadığı, kazanın sürücü hatası yüzünden meydana geldiği açıklandı.



Kazanın nasıl meydana geldiği ise sürücünün otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

