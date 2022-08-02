Bursa’daki tır faciasında ölü sayısı 3’e yükseldi

Yenişehir ilçesinde 57 yaşındaki Necmi Z'nin kullandığı tır ile 77 yaşındaki İbrahim Güner'in kullandığı otomobil, Çevre Yolu İznik Kavşağı'nda feci şekilde çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada otomobilde bulunan 69 yaşındaki Muzaffer Ünal olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü İbrahim Güner ile 66 yaşındaki Samiye Ünal da yapılan tüm müdahalelere rağmen kazadan saatler sonra hayatını kaybetti.
Kazaya karışan tırın sürücüsü Necmi Z'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.