Bursa’daki tur otobüsü kazasında ölen 5 kişi toprağa verildi

BAKAN SOYLU CENAZEYE KATILDI



Kazada yaşamını yitiren Şule Dağdelen (48), Nazan Kaytan (52), Mustafa Kemal Girgin (52) ile Fatih Kalemiş'in (54) için Tavşanlı ilçesindeki Aşağı Tekke Camii yanındaki Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya Valisi Ali Çelik ile çok sayıda kişi katıldı. Cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

Otobüs şoförü Kenan Yiğit'in cenazesi ise Kütahya'da Yediler Camisi'nde kılınan namazın ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda defnedildi.