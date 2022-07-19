BURSA'DA KORKUTAN YANGIN

Bursa Valiliği olumsuz hava şartları dolayısıyıla orman yangınlarına karşı uyarılarını arttırıp önlemlerini sıklaştırırken, Bursa'da korkulan oldu. Bölgedeki Ünlü Tümbüldek kaplıcaları yolunda, Yalıntaş mahallesi çıkışındaki ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı.

Alevlerin, kalabalık bir işçi kapasitesine sahip fabrikaya ve yerleşim yerlerine yakın bir bölgede başlaması paniğe neden oldu. Yoldan geçen vatandaşlar ve bölgede faaliyet gösteren bir fabrikanın çalışanları durumu hemen Yangın ihbar hattına bildirdi. Bölgeye, yangına müdahale için çok sayıda söndürme aracı ve bir helikopter sevk edildi. Başlayan zamanında müdahalede, alevlerin yayılmaması için çalışmalar sürüyor.