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Giriş Tarihi: 19.7.2022 15:57

Bursa'daki yangın söndürüldü mü, nerede çıktı, son durum ne? İşte Bursa ormanlık alanda çıkan yangından son dakika...

Artan hava sıcaklıklarıyla beraber Bursa’dan da orman yangını çıktığı haberi geldi. Yalıntaş mahallesi çıkışı Tümbüldek yolu üzerindeki ormanlık alandan dumanlar yükselirken öte yandan yangının yerleşim yerlerine yakın olması vatandaşlarda paniğe neden oluyor. Bu noktada ise “Bursa’daki yangın söndü mü, nerede, son durum ne?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Bursa’daki yangında son durum ve detaylar...

Bursa’daki yangın söndürüldü mü, nerede çıktı, son durum ne? İşte Bursa ormanlık alanda çıkan yangından son dakika...

Bursa'da yangın paniği sürüyor. Gelen son dakika haberine göre; Ünlü Tümbüldek kaplıcaları yolunda, Yalıntaş mahallesi çıkışındaki ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşlar "Bursa'daki yangın söndü mü, nerede, son durum ne?" sorularıyla bölgedeki son durumu merak ediyor. İşte Bursa ormanlık alanda çıkan yangında son durum ve detaylar...

Bursa’da orman yangını

BURSA'DA KORKUTAN YANGIN

Bursa Valiliği olumsuz hava şartları dolayısıyıla orman yangınlarına karşı uyarılarını arttırıp önlemlerini sıklaştırırken, Bursa'da korkulan oldu. Bölgedeki Ünlü Tümbüldek kaplıcaları yolunda, Yalıntaş mahallesi çıkışındaki ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı.

Alevlerin, kalabalık bir işçi kapasitesine sahip fabrikaya ve yerleşim yerlerine yakın bir bölgede başlaması paniğe neden oldu. Yoldan geçen vatandaşlar ve bölgede faaliyet gösteren bir fabrikanın çalışanları durumu hemen Yangın ihbar hattına bildirdi. Bölgeye, yangına müdahale için çok sayıda söndürme aracı ve bir helikopter sevk edildi. Başlayan zamanında müdahalede, alevlerin yayılmaması için çalışmalar sürüyor.

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Bursa'daki yangın söndürüldü mü, nerede çıktı, son durum ne? İşte Bursa ormanlık alanda çıkan yangından son dakika...
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