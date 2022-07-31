Bursa’daki yangının sebebi ortaya çıktı: O şüpheli itiraf etti!

Yangın, saat 14.30 sıralarında Umurbey Mahallesi'ndeki iki ayrı çalılık alanda çıktı. İstanbul yolu üzerindeki bir zeytin işletme tesisinin bulunduğu bölgeden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler iki yangını da yaklaşık bir saat sonra tamamen söndürdü.