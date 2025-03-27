Haberler Yaşam Haberleri Bursa’daki yangınında ölen milli kayakçı Berkin Usta’nın son paylaşımı ortaya çıktı: Görüntüler faciadan 12 saat öncesine ait!
Giriş Tarihi: 27.3.2025 10:14

Bursa’daki yangınında ölen milli kayakçı Berkin Usta’nın son paylaşımı ortaya çıktı: Görüntüler faciadan 12 saat öncesine ait!

Bursa’daki yangın faciasında milli kayakçı Berkin Usta ile Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta kurtarılamadı. Berkin Usta’nın faciadan 12 saat önce otelin dışından ve şöminenin önünden paylaşım ortaya çıktı. İşte acı olayın detayları

İHA
Bursa’daki yangınında ölen milli kayakçı Berkin Usta’nın son paylaşımı ortaya çıktı: Görüntüler faciadan 12 saat öncesine ait!

Kahreden olay Bursa Uludağ'da yaşandı. Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Alevlerin ortasında kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ile Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli kayakçı oğlu Berkin Usta hayatını kaybetti.

Anne Fikriye Usta ise ağır yaralandı. Şampiyon kayakçı Berkin'in dün akşam otelden sosyal medyasına şömine başından story attığı ortaya çıktı.

GERİYE BU VİDEO KALDI!

Yangında vefat eden ve Pekin Olimpiyatlar'ında Türkiye'yi temsil eden şampiyon kayakçı Berkin Usta'dan ise dün akşam Uludağ'da kaydedip sosyal medyada paylaştığı video kaldı.

Önce Uludağ'ın pist bölgesinden görüntü kaydeden Berkin daha sonra da Semicenk'in geçiyor zaman şarkısı eşliğinde otelin içerisinden görüntü paylaştı. Ancak bu görüntüler onun son görüntüleri oldu.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili adli soruşturma başlatırken, Jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerinin incelemesi ise sürüyor.


Hayatını kaybeden kayak hocalarının hocası Yahya Usta'nın ailesiyle birlikte sezon sona erdiği için dün gece kayak takımlarını topladığı ve bayram tatiline gideceği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının sürdüğü Berkin ve Yahya Usta'nın cenazelerinin adli tıp kurumu morguna kaldırıldığı öğrenildi

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Bursa’daki yangınında ölen milli kayakçı Berkin Usta’nın son paylaşımı ortaya çıktı: Görüntüler faciadan 12 saat öncesine ait!
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