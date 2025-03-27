Bursa’daki yangınında ölen milli kayakçı Berkin Usta’nın son paylaşımı ortaya çıktı: Görüntüler faciadan 12 saat öncesine ait!

Kahreden olay Bursa Uludağ'da yaşandı. Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Alevlerin ortasında kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ile Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli kayakçı oğlu Berkin Usta hayatını kaybetti.
Anne Fikriye Usta ise ağır yaralandı. Şampiyon kayakçı Berkin'in dün akşam otelden sosyal medyasına şömine başından story attığı ortaya çıktı.
Önce Uludağ'ın pist bölgesinden görüntü kaydeden Berkin daha sonra da Semicenk'in geçiyor zaman şarkısı eşliğinde otelin içerisinden görüntü paylaştı. Ancak bu görüntüler onun son görüntüleri oldu.
Bursa Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili adli soruşturma başlatırken, Jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerinin incelemesi ise sürüyor.
Hayatını kaybeden kayak hocalarının hocası Yahya Usta'nın ailesiyle birlikte sezon sona erdiği için dün gece kayak takımlarını topladığı ve bayram tatiline gideceği öğrenildi.