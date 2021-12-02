Haberler Yaşam Haberleri Bursa’dan gelip boşandığı eşini öldürüp eski kayınlarını yaraladı
Giriş Tarihi: 2.12.2021 01:11

Bursa’dan gelip boşandığı eşini öldürüp eski kayınlarını yaraladı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Bursa’dan gelip boşandığı eşini öldürüp eski kayınlarını yaraladı

Antalya'nın Döşemealtı İlçesinde güvenlik görevlisi 2 çocuk annesi Hayriye Alkutay (30) bir süre önce ayrıldığı eşi Mehmet Ayata (3) tarafından yaşları küçük 2 çocuğunun gözleri önünde öldürüldü.

Aynı olayda talihsiz kadının erkek kardeşleri Murat ve Aykut Emre Alkutay ise yaralandı. Olay bu akşam saat 22.00 sularında İlçeye bağlı Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi.Toplu Konut İdaresi yerleşkesinde CY 12 blokta ailesiyle birlikte yaşayan Hayriye Alkutay evde kardeşleri ve çocukları ile otururken Bursa'dan çocuklarını görmeye geldiği iddia edilen eski esi Mehmet Ayata eve geldi.


TARTIŞMA ÇIKTI


Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ayaya yanında getirdiği kuru sıkıdan bozma tabancayı çıkaran eski eşine ateş etmeye başladı. Göğsünde yaralanan Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybetti.Alkutay'ın erkek kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından iki erkek kardeş hastaneye kaldırıldı.


OLAY YERİNDEN KAÇTI


Korkunç cinayettin ardından olay yerinden kaçan Mehmet Ayata suç aleti silahıyla birlikte polis tarafından kıskıvrak yakalandı.2 yaşında bir erkek ve 4 yaşında bir kız çocuğu annesi olan genç kadının Döşemealtı Ülkü Ocakları'nda Basın yayın sorumlusu olduğu öğrenildi. Alkutay'ın bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı bir gün önce eşine çocukların gösterdiği ğrenildi. Evre yapıyan incelemeni ardından Hayriye Aykutay'ın cansız bedeni otopsi için Adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Asgari Ücret zammı toplantısı gerçekleşti: Bakan Bilgin'den 2022 asgari ücret zammı açıklaması
Son dakika... Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan 'Omicron' açıklaması: Endişe verici bir gelişme yok
Son dakika: Bakan Koca müjdeyi verdi: Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak
3 genç fidan kazaya kurban gitmişti: Yürek burkan detay...
Son dakika: Hatayspor - Eyüpspor maçında futbol tarihine geçen olay! 2 kaleci de kırmızı kart gördü, Mame Diouf...
CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen: Kılıçdaroğlu'nun aklındaki Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül
Son dakika: 1 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: Napoli, Beşiktaşlı milli yıldızın peşinde! Menajerinden transfer açıklaması...
Donbass'ta savaş çanları: NATO, Ukrayna ve ABD'den peş peşe açıklamalar!
Son dakika: Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’dan gelip boşandığı eşini öldürüp eski kayınlarını yaraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA