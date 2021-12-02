Bursa’dan gelip boşandığı eşini öldürüp eski kayınlarını yaraladı

Aynı olayda talihsiz kadının erkek kardeşleri Murat ve Aykut Emre Alkutay ise yaralandı. Olay bu akşam saat 22.00 sularında İlçeye bağlı Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi.Toplu Konut İdaresi yerleşkesinde CY 12 blokta ailesiyle birlikte yaşayan Hayriye Alkutay evde kardeşleri ve çocukları ile otururken Bursa'dan çocuklarını görmeye geldiği iddia edilen eski esi Mehmet Ayata eve geldi.



TARTIŞMA ÇIKTI



Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ayaya yanında getirdiği kuru sıkıdan bozma tabancayı çıkaran eski eşine ateş etmeye başladı. Göğsünde yaralanan Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybetti.Alkutay'ın erkek kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından iki erkek kardeş hastaneye kaldırıldı.



OLAY YERİNDEN KAÇTI



Korkunç cinayettin ardından olay yerinden kaçan Mehmet Ayata suç aleti silahıyla birlikte polis tarafından kıskıvrak yakalandı.2 yaşında bir erkek ve 4 yaşında bir kız çocuğu annesi olan genç kadının Döşemealtı Ülkü Ocakları'nda Basın yayın sorumlusu olduğu öğrenildi. Alkutay'ın bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı bir gün önce eşine çocukların gösterdiği ğrenildi. Evre yapıyan incelemeni ardından Hayriye Aykutay'ın cansız bedeni otopsi için Adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.