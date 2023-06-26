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Giriş Tarihi: 26.6.2023 15:07 Son Güncelleme: 26.6.2023 15:16

Bursalı dağcıdan kötü haber

Niğde’nin Çamardı İlçesi yakınlarına bulunan Demirkazık dağında 2 dağcının sabah saatlerinde gerçekleştirdiği tırmanıştan acı haber geldi.

Hayrettin YENEL
Bursalı dağcıdan kötü haber

Niğde'nin Dünyaca ünlü olan Aladağların en büyüm zirvelerinden biri olan Demirkazık Dağında kayadan düşme nedeniyle 1 dağcı hayatını kaybetti. Demirkazık dağının Sarı Mehmetler olarak bilinen bölgesine sabah saatlerinde 2 arkadaş tırmanışa geçtiler. Kaya tırmanışı gerçekleştiren 2 dağcıdan Ahmet Nişanot bu sırada kayadan düşerek hayatını kaybetti. Ahmet Nişanot'un arkadaşı Onur Kargı durumu yetkililere haber verdiler. Olay yerine JAK,AKUT, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza yerine ulaştıklarında ahmet Nişanot un hayatını kaybettiğini belirlediler. Ahmet Nişanot'un cenazesi ilk önce Çamardı Devlet Hastanesine oradan da otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Ahmet Nişanot Bursa'da faaliyet gösteren Tamir Dağcılık Kulübünde dağcılık faaliyetlerini sürdürüyordu. Türkiye'nin ve Dünyanın bir çok dağına tırmanış yapan Ahmet Nişanot tecrübeli bir dağcı olarak biliniyor. Ahmet Nişanot'un tam olarak ölüm nedeni incelemenin ardından belirlenecek.

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Bursalı dağcıdan kötü haber
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