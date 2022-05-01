Bursalı kadınlar ekmek yaparak cami inşa ettirdi

Orhaneli ilçesine bağlı Başköy mahallesi sakinleri, eskiyen köy camilerini yenilemek için harekete geçti. Toplanan hayr ve paralarla köy caminin temeli attıran mahalle sakinlerine köy kadınları da yardım etti. Bir hayırsever vatandaş tarafından köye gönderilen unlardan ekmek yapan kadınlar, kolları sıvayıp birbirinden güzel köy ekmekleri yaptı. Yapılan Yaptıkları ekmekleri Bursa merkezde çeşitli noktalarda satan kadınların topladıkları paralarla cami inşaatı tamamlandı. 4 milyon liraya mal olan yeni cami geçtiğimiz gün ibadete açıldı.

2,5 YIL BOYUNCA HERGÜN 10 FIRIN EKMEK YAPTILAR

Camiyi yaptırmak için 2,5 yıl boyunca her gün 10 fırın ekmek yapıp satan kadınların gayreti herkesin takdirini topladı. Böşköylü kadınlar, "Camimizin yapımına muhtarımızın öncülüğünde 2,5 yıl önce başlandı. Biz de köyün kadınları olarak köydeki fırınlarda her gün 10 fırın ekmek satarak destek olduk. Bizim yaptığımız ekmekler ve hayırseverlerin destekleriyle camimiz ibadete açıldı, çok mutluyuz" dediler.

İLÇENİN EN GÜZEL CAMİSİ

Orhaneli'nin en güzel camisini köylerine yaptırdıklarını belirten Başköy Muhtarı Hasan Acar, "Köyümüzde 2,5 yıl önce cami yaptırmaya karar verdik. Köyümüzün kadınları ekmek yaparak destek olmak istediklerini söyledi. Her gün 10 fırın ekmek yaptılar, biz de Bursa'da sattık. Hayırseverler de destek oldu. 2,5 yılın sonunda köyümüze çok güzel bir cami kazandırdık. Cami bugünkü fiyatlarla 4 milyon liraya mal oldu" şeklinde konuştu.