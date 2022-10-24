Bursalı müzisyen istek şarkı yüzünden öldüresiye dövüldü

Ankara'da geçtiğimiz ay yaşanan ve müzisyen Onur Şener'in ölümüyle sonuçlanan üzücü olayın yankıları devam ederken, bir vahşette Bursa'da yaşandı. Mudanya ilçesi tarihi Eşkel mahallesindeki bir eğlence mekanında çalışan müzisyen Özkan Süslerer, mekana gelen 10 kişilik grubun istediği çiftetelliyi çaldı. Ancak grup çok geçmeden bir kez daha Süslerer'den çiftetelli çalmasını istedi. Müzisyen Özkan Süslerer, gruba birazdan tekrar çalacağını söylemesine rağmen grup, müzisyenle sözlü tartışmaya girdi. Mekan çalışanlarının araya girmesi ile sona eren tartışma Özkan Süslerer'in mola vermesiyle yeniden başladı.

BAHÇEDE ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ

Alkollü grup, programına kısa bir mola veren ve arka bahçeye çıkan Özkan Süslerer'i darp etmeye başladı. Kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğrtayan 2 çocuk babası Özkan Süslerer'i öldüresiye döven gruba, mekan çalışanları ve diğer müşteriler müdahale etti. Yaşanan olay sonrası Jandarmaya haber verilirken, kanlar içinde yere yığılan müzisyen için 112 acil sağlık ekipleri çağırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde yüzü tanınmayacak bir hale gelen, kaburgalarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen talihsiz müzisyen hemen hastaneye kaldırıldı.

"BANA PUSU KURDULAR"

Ağır yaralanan ve çalışamayacak duruma gelen 3 çocuk babası Özkan Süslerer,"Yanıma sahnede oyun oynayan müşterilerden biri geldi ve bana az önce çaldığımız oyun havasını bir kez daha çal dedi. Bende kısa bir süre sonra tekrar çalacağımı belirttim. Buna rağmen benimle küfürlü konuşmaya başladı. Sonra bu 10 kişi bana pusu kurdular. Mola yapmamı beklemişler. Mola yapmak için arka bahçeye çıkınca bir anda darp etmeye başladılar. Bir türlü kaçamadım. Kaburgamda kırık ve omzumda çıkık oluştu. 3 gündür işe gidemiyorum. Bu kişilerden şikayetçiyim. 2 telefonum da kırıldı" diye konuştu. Jandarma ekipleri güvenlik kamerasından tespit ettiği zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.