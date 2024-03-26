Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kadınlara yönelik hizmetleri 'Mutlu kadın, mutlu aile, mutlu şehir' anlayışıyla yürüttüklerini söyledi. Aktaş "Kadın girişimcilere destek, kadın kooperatiflerine alım garantisi, mola evi, kadın sığınma evi ve daha niceleri. Önümüzdeki dönemi de birlikte kurgulayacağız. Bursa'nın geleceğine kadın eli değecek" dedi. Aktaş "Büyükşehir Belediyesi olarak 'Kadınız Biz' adlı mobil uygulamayı 2022 yılında geliştirdik. O günden bu yana 30 bin kadın uygulamamızı aktif olarak kullanıyor. Bu sayede kadınların birçok farkındalık ve güzelliğe ortak olmasına vesile olduk. Uygulamayla kadınlar fikirlerini ileterek şehir yönetimine katılabiliyor. Sorularına uzmanlardan cevap alabiliyor. Anlaşmalı mağaza ve işyerlerinden de indirimler kazanıyor" diye konuştu. İHA