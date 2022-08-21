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Giriş Tarihi: 22.8.2022

Bursa’nın ipeksi lezzetleri vitrine çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi, tarih, kültür ve medeniyet başkenti olan Bursa’nın sahip olduğu zengin mutfak kültürünü de ulusal ve uluslararası alanda daha geniş kitlelere tanıtabilmek amacıyla 23-25 Eylül arasında ‘İpeksi Lezzetler’ sloganıyla Bursa Gastronomi Festivali’ni düzenleyecek

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’nın ipeksi lezzetleri vitrine çıkıyor
Kültür ve medeniyet başkenti Yeşil Bursa'nın pastadan hak ettiği payı alabilmesi için rotasını turizme çeviren Büyükşehir Belediyesi, yurt içi ve dışından daha fazla turistin şehre gelerek vakit geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sahip olduğu zengin yemek kültürüyle önemli bir gastronomi şehri olan Bursa'da önemli bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, 23-25 Eylül tarihleri arasında Merinos Parkı'nda 'İpeksi Lezzetler' sloganıyla Bursa Gastronomi Festivali'ni düzenleyecek. Verimli topraklarında yetişen ve sayısı giderek artan coğrafi işaretli gıda ürünleriyle Türkiye gastronomisinin can damarlarından birisi olan Bursa'nın daha geniş kitleler tarafından tanınmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek. Festival kapsamında gastronomi alanındaki ünlü şef ve sosyal medya fenomenlerinin katılımıyla söyleşi, panel, ödüllü yarışmalar, sergiler, gastroshow ve masterclass eğitimleri düzenlenecek. Konser ve çocuklara yönelik etkinliklerin de yapılacağı festivalde, Bursa lezzetleri ön planda olacak şekilde firmaların stantları yer alacak. 50 yıldan fazla Bursa'da faaliyet gösteren işletmelerin ve 'dededen toruna lezzetlerin' yer alacağı festivalde; coğrafi işaretli ürünler, Bursa lezzetleri, ülkemizdeki diğer yöresel ürünler, Bursa'nın gıda sanayisinde üretilen ürünler, sokak lezzetleri, Bursa kültür sanat ürünleri, sağlıklı beslenme ve kadın kooperatif stantları kurulacak.

FESTİVAL BURSA'YA DEĞER KATACAK
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde 3 gün boyunca Bursa'da 'Bursa Gastronomi Festivali İpeksi Lezzetler' ismiyle bir organizasyon gerçekleştireceklerini söyledi. Gastronomiyle ilgili büyük hedeflerinin bulunduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, "İşin profesyonellerinin de katıldığı, ulusal ve uluslararası arenada ses getirecek bir organizasyona imza atmak istiyoruz. Festivalin Bursa'ya değer katacağına inanıyorum. Gastronominin, turizmin en önemli başlıklarından birisi olduğunu biliyoruz. Bursa olarak bu potansiyele sahibiz. Yaz, kış, kültür, termal ve sağlık turizmi gibi birçok alanda potansiyelimiz var. Bunların hepsi birer avantaj. Bunların yanında saklı kalmış gastronomi yönümüzü ortaya çıkarmak da bir lütuf değil, zorunluluktur" dedi.

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Bursa’nın ipeksi lezzetleri vitrine çıkıyor
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