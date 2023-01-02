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Giriş Tarihi: 2.1.2023 12:40 Son Güncelleme: 2.1.2023 12:58

Bursa’ya çöken yoğun sis can aldı

Bursa’da sabah saatlerinde yoğun bir şekilde etkili olan sis kazaları da beraberinde getirdi. Kontrolden çıkan ve direğe çarpan otomobilin sürücüsü 35 yaşındaki Enver Şahin öldü, eşi 32 yaşındaki Yeter Şahin yaralandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’ya çöken yoğun sis can aldı

Bursa'nın Mudanya ilçesi Küçükyenice Mahallesinde otomobiliyle seyir halinde olan Enver Şahin, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil bir aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kaza sonrası Enver Şahin ve yanında yolcu olan eşi Yeter Şahin araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye kurtarma ekipleri ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı Yeter Şahin, Bursa Şehir Hastanesine sevk edilirken, Enver Şahin'in ise sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrası Bursa Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Bursa’ya çöken yoğun sis can aldı
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