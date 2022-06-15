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Giriş Tarihi: 15.6.2022 00:40 Son Güncelleme: 15.6.2022 01:15

Bursa’ya mevsimlik işçi olarak gitti, Cizre’ye cenazesi döndü

ABİDİN YEL
Bursa’ya mevsimlik işçi olarak gitti, Cizre’ye cenazesi döndü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan ve 29 Mayıs’ta kaybolduktan sonra arazide ölü bulunan 15 yaşındaki Kezban Sakçak’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındıktan sonra Cizre’de dualar eşliğinde defnedildi.

Ailesiyle Cizre'den mevsimlik işçi olarak Karacabey'in Bakırköy Mahallesi'ne gelen ve iki haftadır aranırken arazide cesedi bulunan Kezban Sakcak'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

29 Mayıs 2022 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan güvenlik güçleri ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinde seferber olduğu olayda genç kızın cenazesi dün akşam Uluabat Mahallesi'nde göl kenarındaki bir arazide vatandaşlar tarafından bulunmuş ve otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.15 yaşındaki Kezban Sakçak'ın Cenazesi ailesi tarafından teslim alındıktan sonra uçakla Mardin'e akabinde de cenaze aracı ile Cizre'ye getirildi.

Mardin Büyük Şehir Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze yapılan tabut değişiminin ardından burada dini vecibeleri yerine getirildi. Cenazenin hastane morgundan çıkarıldığı esnada genç kızın yakınları kürtçe ağıtlar yaktı.15 yaşındaki Kezban Sakçak'ın cenazesi ailesi,sevenleri ve çok sayıdaki vatandaş tarafından asri mezarlığına defnedildi.

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Bursa’ya mevsimlik işçi olarak gitti, Cizre’ye cenazesi döndü
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