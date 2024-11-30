Bursa’ya ‘yeraltı barajı’ önerisi

Bursa Ovası'nın tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki ortalama doluluk yüzde 14'e geriledi. Bursa'da özellikle sonbahar aylarında beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi azaldı. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Diğer içme suyu kaynağı Doğancı Barajı ve Bursa Ovası'nın büyük bir bölümünün tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Gölbaşı Barajı'nda da su seviyesi kritik noktalara geldi. Kış mevsimine girilirken kentteki tüm barajların doluluk oranlarının ortalama yüzde 14 olduğu belirlendi. Küresel iklim değişikliği, tarımsal sulama, sanayi, buharlaşma gibi faktörlerin etkisiyle yaşanan su azlığı ve kuraklıkla ilgili Bursa Teknik Üniversitesinden (BTÜ) akademisyenler, yer altı barajları konusunda çalışma başlattı. Çalışmanın yürütücüsü BTÜ Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Egemen Aras, Türkiye genelinde ve Bursa'da kuraklık yaşandığını söyledi. Yer altı barajlarının çok fazla su tutma kapasitesinin olmadığını fakat bazı avantajlarının bulunduğunu belirten Aras, Türkiye'de bu çalışmanın örneklerinin görülmeye başladığını dile getirdi. AA