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Giriş Tarihi: 18.1.2022 12:13 Son Güncelleme: 18.1.2022 12:20

Bursa’yı Başkent’e bağlayan yol kapandı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’yı Başkent’e bağlayan yol kapandı

Bursa’nın doğusunda aniden bastıran kar yağışı etkisini arttırdı. Bursa Ankara yolu, Ümitalan mevkii yoğun kar nedeniyle trafiğe kapandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde başlayan ani kar yağışı, etkili oluyor. Kenti Ankara'ya bağlayan karayolunun Ümitalan mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle karayolu trafiğe çift yönlü olarak kapandı.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri yolu yeniden trafiğe açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Trafiğe kapanan yol nedeniyle Bursa Ankara karayolunda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Sürücüler, karayolları ekiplerinin yolu açması için beklerken, bölgeye Jandarma ekipleri ve tedbir amaçlı Sağlık ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

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Bursa’yı Başkent’e bağlayan yol kapandı
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