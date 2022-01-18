Bursa’yı Başkent’e bağlayan yol kapandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde başlayan ani kar yağışı, etkili oluyor. Kenti Ankara'ya bağlayan karayolunun Ümitalan mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle karayolu trafiğe çift yönlü olarak kapandı.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri yolu yeniden trafiğe açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Trafiğe kapanan yol nedeniyle Bursa Ankara karayolunda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Sürücüler, karayolları ekiplerinin yolu açması için beklerken, bölgeye Jandarma ekipleri ve tedbir amaçlı Sağlık ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.