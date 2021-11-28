Bursa’yı lodos vurdu

Bursa'da önceki gece etkili olan lodos, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Lodos nedeniyle itfaiye ekipleri, yıkılan bina duvarı, devrilen ağaç ve direkler olmak üzere 40 ihbara müdahale etti. Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi Küçük Sinan Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binanın duvarı lodos nedeniyle yıkıldı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mesken Mahallesi'nde de lodos nedeniyle bir ağaç, Sıraçevizler Mahallesi'nde ise inşaat halindeki bir binanın tuğlaları park halindeki aracın üzerine düştü.