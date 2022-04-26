Buruc Suresi Okunuşu - Buruc Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri

Buruc Suresi, Kur'an-ı Kerîm'in seksen beşinci suresidir. İniş sırasına göre ise yirmi yedinci suredir. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan surede çok önemli konulara dikkat çekilmiştir. Temel olarak müşriklerin müminlere verdiği sıkıntılar ve müminlerin inançları uğrunda bunlara gösterdiği sabırdan bahsedilmektedir. 22 ayetten oluşan Buruc Suresi Arapça Türkçe okunuşu, anlamı, faziletleri ve mealine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Buruc Suresi Konusu

Mushaftaki sıralamada seksen beşinci, iniş sırasına göre yirmi yedinci sûredir. Buruc Suresinde temel olarak kendilerine "ashâbü'l-uhdûd" (hendek ehli) denilen inkârcıların, müminlere verdikleri sıkıntılar anlatılmıştır. Müminlerin inançları uğrunda bunlara karşı gösterdikleri sabır ve dirence dikkat çekilmiştir.

Buruc Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1.Vessemai zatilbüruci.

2.Velyevmilmev'udi.

3.Ve şahidin ve meşhudin.

4.Kutile ashabül'uhdudi.

5.En nari zatelvekudi.

6.İz hüm 'aleyha ku'udün.

7.Ve hüm 'ala ma yef'alune bilmü'miniyne şühudün.

8.Ve ma nekamu minhüm illa en yü'minu billahil'aziyzilhamiydi.

9.Elleziy lehu mülküssemavati vel'ardı vallahü 'ala külli şey'in şehiydün.

10.İnnelleziyne fetenülmü'miniyne velmü'minati sümme lem yetubu felehüm 'azabü cehenneme ve lehüm 'azabülhariykı.

11.İnnelleziyne amenu ve 'amilussalihati lehüm cennatün tecriy min tahtihel'enharü zalikelfevzülkebiyrü.

12.İnne batşe rabbike leşediydün.

13.İnnehu hüve yübdiü ve yü'ıydü.

14.Ve hüvelğafurülvedudü.

15.Zül'arşilmeciydü.

16.Fa''alün lima yüriydü.

17.Hel etake hadiysülcünudi.

18.Fir'avne ve semude.

19.Belilleziyne keferu fiy tekziybin.

20.Vallahü min veraihim muhıytun.

21.Bel hüve kur'anün meciydün.

22.Fiy levhın mahfuzın.

Buruc Suresi Türkçe Meali

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1.Yemin olsun o burçlarla dolu göğe,

2.O vaat olunan güne,

3.Tanıklık edene, tanıklık edilene/seyredene, seyredilene,

4.Ki gebertildi o hendekçi grup/o kamçıları hendek gibi iz bırakan herifler,

5.O tutuşturulan ateşin adamları,

6.Onlar onun başında oturmuşlardı.

7.Ve hepsi, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

8.Onlardan sadece, Azîz ve Hamîd Allah'a iman ettikleri için öc alıyorlardı.

9.O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisinindir. Allah her şeye tanıktır.

10.Şu bir gerçek ki, inanan erkeklerle inanan kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmemiş olanlar için, cehennem azabı vardır. Onlar için yangın azabı da vardır.

11.İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince onlar için, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Büyük başarı işte budur.

12.Hiç kuşkusuz, Rabbinin yakalayışı/çarpışı çok şiddetlidir.

13.İlk yaratan da O'dur, tekrar yaratan da O'dur!!

14.Gafûr O'dur, Vedûd O!

15.Arşın sahibidir; Mecîd'dir, şanı yüce olandır!

16.İstediğini hemen yapandır.

17.Geldi mi sana orduların haberi?

18.Yani Firavun ve Semûd'un?

19.Gerçek şu ki, inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.

20.Allah ise onları arkalarından kuşatmış bulunuyor.

21.İş onların iddialarının aksinedir! O, çok yüce bir Kur'an'dır.

22.Korunmuş bir levhada/Levh-i Mahfûz'dadır.

Buruc Suresi Faziletleri

Sûrenin faziletiyle ilgili olarak Sa'lebî ve Vâhidî gibi bazı müfessirlerce Ubey b. Kâ'b'dan rivayet edilen ve bazı tefsirlerde (meselâ bk. Zemahşerî, IV, 733) yer alan, "Kim Burûc sûresini okursa Allah ona dünya hayatındaki cuma ve arefe günleri sayısının on katı ecir verir" meâlindeki hadisin mevzû olduğu kabul edilmiştir.

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Ayetel Kürsi

Yasin Suresi

İnşirah Suresi

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Felak ve Nas Suresi

Fetih Suresi

Bakara Suresi

Vakıa Suresi

Mülk Suresi