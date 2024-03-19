Burun estetiği öldürdü

Kayseri'de yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Ahu Gültekin, 6 gün önce burun estetiği olmak için bir hastaneye yattı. Hazırlıkların ardından da ameliyata alındı. Ancak iddiaya göre ameliyata için yetkin olmadığı öne sürülen Azeri kökenli bir asistan doktor girdi. Normalde 2 saatten bile az sürmesi gereken ameliyat ise 9 saat sürdü. Saatlerce bekleyince paniğe kapılan ailesine ise hastane tarafından Ahu Gültekin'in bir süre yoğun bakım servisine alınacağı söylendi. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ahu Gültekin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Gültekin'in yakınları, genç kadının yanlış ameliyat nedeniyle öldüğünü öne sürdü. Gültekin'in bir arkadaşı da "Yanlış basit bir ameliyat sonrası arkadaşımı kaybettim mekânı cennet olsun. Canımın için seni bu hale getireni bu mübarek günde Allah'a havale ediyorum" şeklinde paylaşımda bulundu.