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Giriş Tarihi: 24.6.2023

Burun küçültme kâbusu

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Burun küçültme kâbusu
Suzan Okyar, İstanbul Şişli'de özel bir hastanede burun küçültme ameliyatına alındı. Operasyonun üzerinden 3 ay geçmesine rağmen burnundaki yaralar geçmeyen genç kadın, doktordan şikâyetçi oldu. Okyar "25 bin TL'ye anlaştık. Ameliyat sonrasında burnumun iki kanalından nefes alamadığım gibi estetik görüntüsü daha da kötüleşti. Bu durumu defalarca beni ameliyat eden doktora ilettim.



Ancak "3 ay veya en geç 6 ay içinde sorun düzelir" dedi. Sorunu gidermek için bir çalışma yapmadı. Burnum yamuk, nefes almadığım için gece uyurken horluyorum. Yaşadığım bu kâbus artık dayanılmaz bir hal aldı. Doktor hakkında şikâyetçi oldum. Bana yaptığı bu hatayı başka hastalara yapmasın istiyorum" dedi.

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Burun küçültme kâbusu
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