Buse’nin yüzü artık gülüyor

Bursa'da yaşayan 22 yaşındaki Buse Kamalı, 2 yaşındayken evlerinde çıkan yangının ortasında kaldı. İtfaiyenin ve ailesinin çabalarıyla son anda evden kurtarılan Buse'nin yüzü ve vücudunun büyük kısmı yandı. Hayata küsmek yerinde mücadeleyi tercih eden küçük kız, ailesinin de büyük desteği ile 20 yılda 49 ameliyat geçirdi. 2 yaşından bu yana azmi ile görenleri kendine hayran bırakan Buse artık 22 yaşında, üniversite mezunu genç bir kız oldu. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşayan İlhan ve Akile Kamalı çifti, 2002'de kızları Buse'yi kucaklarına aldı. Ancak, evlerinde elektrik kontağından çıkan yangında, henüz 2 yaşında olan minik Buse, alevlerin ortasında kaldı. Anne ve babanın içeriye girme çabaları ve itfaiyenin müdahalesi ile son anda kurtarılan Buse'nin vücudu ve yüzünün büyük bölümü yandı.Bursa'nın Kemalpaşa ilçesine taşınmak zorunda kalan aile ve minik kızlarının zorlu mücadelesi de o günlerde başladı. Bir fabrikada çalışan baba İlhan Kamalı, minik kızına yeni bir yüz, yeni bir hayat kazandırmak için işyerinden izin aldı. Fabrika sahipleri ve mesai arkadaşları da İlhan Kamalı'ya destek oldu. Hayırsever vatandaşların yardımlarını almak için kaymakamlıktan da izin alındı. Aile, minik Buse'yi doktor doktor, hastane hastane gezdirdi. Kamalı ailesinin 20 yıl sürecek olan büyük mücadelesini ilk kez SABAH sayfalarına taşıdı.Haberin ardından aileye hayırseverlerden de destek yağdı. Ülke gündeminde geniş yer bulan minik Buse'nin dramı, Akdeniz Üniversitesi'nin de dikkatini çekti. Türkiye'de ilk yüz naklinin gerçekleştirildiği Akdeniz Üniversitesi'nin yolunu tutan Kamalı ailesine yeni bir umut doğdu. Buse, küçük yaşına rağmen burada bir dizi operasyon geçirdi. Kamalı ailesi alanında uzman doktorların da kapısını çalmaya devam etti.Baba İlhan Kamalı, ev kadını eşi Akile Kamalı ve büyük kızlarıyla birlikte Buse'ye yeni bir yaşam kazandırmak için mücadelesini yılmadan sürdürdü. Türkiye'de çeşitli hastanelerde deri transferi, kulak ve burun ameliyatları gerçekleştirilen Buse Kamalı, bazı zorlu ameliyatlar için ise yaşının büyümesini bekledi. Yaşı ilerledikçe ameliyatların zorluk derecesi de arttı. Ancak Buse ve ailesi yılmadı. Buse geride kalan 20 yılda toplam 49 ameliyat oldu. Vücudundaki yanık izlerinin büyük kısmından kurtulan Buse yepyeni bir yüze kavuştu.Uzun süren ve çok zorlu bir mücadele veren Buse Kamalı, tedavi ve ameliyatlarının devam ettiği süreçte okulunu da ihmal etmedi. İzmir'de okuduğu üniversiteyi de bitirerek mezun oldu. Yeni yüzüyle yeni bir hayata kavuşan Buse Kamalı, "20 yıl süren zorlu mücadelemde bana destek veren başta ailem olmak üzere tüm hayırsever vatandaşlara ve tüm doktorlarıma teşekkür ediyorum" dedi.