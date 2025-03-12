Buse’yi darp ederek öldüren eşine 16 yıl hapis

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Avşar Köyü'nde geçen yılın şubat ayında Enes Suna, tartıştığı eşi Buse Ateş Suna'yı döverek ağır yaraladı. Buse Ateş Suna hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Enes Suna da tutuklandı. Buse Ateş Suna geçen yıl 14 Nisan'da hastanede hayatını kaybetti. Suna'nın ölümü sonrası savcılık tarafından, Enes Suna hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Enes Suna'nın Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına dün devam edildi. Sonığın son savunması ve Cumhuriyet savcısının mütalaasından sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Enis Suna'yı, 'Kastın aşılması suretiyle öldürme' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Buse'nin annesi Ayşe, babası Yaşar Ateş cezanın az olduğunu ve karara itiraz edeceklerini söyledi.

İLKNUR'UN KATİLİNE MÜEBBET

Bu arada, Marmaris'te geçtiğimiz yıl 25 Nisan'da tartıştığı kız arkadaşı İlknur Çetin'i (35) bıçaklayarak öldüren Ali İhsan Kaya hakkında karar verildi. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Ali İhsan Kaya (39), indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.